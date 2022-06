Veaceslav Valico: Dacă nu încetează șantajul și impedimentele din partea guvernării, voi chema cetățenii în stradă ca să ajute la instalarea scenei pentru concertul de duminică

14:00

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat scumpirile de miercuri, 15 iunie. Benzina 95 va costa 33,86 lei per litru, cu 9 bani mai mult decât azi. Prețul motorinei se apropie cu pași rapizi de 32 de lei și va costa mâine 31,67 lei per litru, cu în creștere cu 33 de bani. Articolul Prețul motorinei se apropie, cu pași rapizi, de 32 de lei per litru apare prima dată în DemocracyMD.