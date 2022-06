Comisia Europeană a spus DA Moldovei – Ce urmează

16:50

Un bărbat de 44 de ani ar fi efectuat două împușcături într-o ambulanță. Individul a fost reținut de oamenii legii. El este originar din Capitală. Polițiștii au fost sesizați de către medicul felcer. El a povestit că în timp ce se deplasa pe strada N. Zelinski din Capitală, a auzit împușcături asupra automobilului. Suspectul a fost identificat, ...