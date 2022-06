Lukașenko spune că Belarusul „va apăra Ucraina de polonezi”

05:10

Parlamentul Rusiei a aprobat un proiect de lege care înăsprește legile împotriva „agenților străini”, într-un moment în care președintele Vladimir Putin a avertizat poporul rus să aibă grijă de trădători. The post Parlamentul Rusiei a votat pentru înăsprirea legii „agenților străini” first appeared on NEXTA.