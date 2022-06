VIDEO „Înțelegem că există riscuri extraordinare”. Podolyak afirmă că Kievul nu are ce reproșa Chișinăului

Administrația prezidențială de la Kiev nu are ce reproșa Republicii Moldova în contextul poziției pe care a luat-o după izbucnirea războiului, susține consilierul lui Zelenski, Mihail Podolyak. Potrivit lui, țara noastră are o viziune clară și condamnă invazia trupelor lui Putin în Ucraina. Oficialul de la Kiev a calificat viziunea Moldovei drept una „bună” în […] Articolul VIDEO „Înțelegem că există riscuri extraordinare”. Podolyak afirmă că Kievul nu are ce reproșa Chișinăului apare prima dată în Realitatea.md.

