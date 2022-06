Ucraina: ”Lupte feroce” în apropiere de Severodoneţk, susţine guvernatorul regiunii Lugansk

23:40

După o pauză de doi ani, la Rezervația „Orheiul Vechi” are loc ce-a de-a V-a ediție a Festivalului de muzică clasică în aer liber „DescOperă’’. În perioada 17-19 iunie, la Butuceni vor concerta artiști din Austria, Georgia, Serbia, România, Republica Moldova, transmite IPN. • Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu”, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, director al Operei Române din București, dă startul festivalului „DescOperă” din acest an. Oaspeții vor putea asculta melod...