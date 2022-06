Boris Johnson a spus că Ucraina merită să găzduiască ediția din 2023 a concursului Eurovision

16:50

În perioada 15-17 iunie 2022 secretarul de stat Galina Rusu a participat la Forumul Global 2022 Leadership în Învățământul Superior pentru Democrație, Sustenabilitate și Justiție Socială (Higher Education Leadership for Democracy, Sustenability and Social Justice), organizat în cadrul Universității din Dublin, sub egida Consiliului Europei, Asociației Internaționale a Universităților, Consorțiumului Internațional pentru Învățământ Superior, Responsabilitate Civică și Democrație.