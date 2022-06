VIDEO// România se arată sigură că Republica Moldova nu va îngheța la iarnă – Grosu: Avem mulți prieteni în occident

15:40

Președinții Maia Sandu și Emmanuel Macron susțin aproape de ora 16:00 o conferință de presă comună. Cei doi șefi de stat vor efectua o vizită și la Alianța Franceză din Moldova. De asemenea, ei vor avea o discuții cu câțiva reprezentanți ai societății civile din țara noastră. Macron a ajuns la amiază la Chișinău și ... LIVE// Conferință de presă susținută de Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron The post LIVE// Conferință de presă susținută de Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron appeared first on Politik.