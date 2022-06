„Vacanțe Siberiene”. Turiștii ruși sunt trimiși pe o rută frecventată de Putin

10:50

Galina Dodon, soția fostului șef de stat Igor Dodon, este așteptată astăzi la Procuratură pentru a fi pusă sub învinuire în dosarul kuliokului. Aceasta urmează să fie pusă sub învinuire complicitate la îmbogățire ilicită. Soția lui Igor Dodon, Galina Dodon, a primit citație de la Procuratură pentru a fi pusă sub învinuire. „Procurorii au oprit-o […] Articolul Galina Dodon, citată astăzi la Procuratură, pentru a fi pusă sub învinuire în dosarul kuliokului apare prima dată în ea.md.