Liderul AUR, George Simion, nu a fost lăsat să intre în Republica Moldova: „Noi nu renunțăm la lupta pentru unire”

Robert Lewandowski a reacționat imediat după ce Bayern Munchen a refuzat și a doua ofertă a Barcelonei Robert Lewandowski şi-a reiterat dorinţa de a pleca de la Bayern Munchen, dar a adăugat că nu vrea să forţeze nimic şi că aşteaptă găsirea celei mai bune soluţii pentru toată lumea. "Încă mai am un an de contract, de aceea am cerut acordul clubului pentru un transfer. Cred că în situaţia actuală este cea mai bună soluţie, pentru că echipa poate primi bani din transfer", a spus Lewandowski pentr...