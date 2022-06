O companie aeriană își revopsește avioanele pentru a scăpa de litera „Z” de pe coadă. „Am primit o serie de comentarii de la clienți”

17:10

Ex-vicepreședintele Parlamentului, Alexandr Slusari și-a exprimat de mai multe ori dezacordul cu unele acțiuni ale actualei guvernări, dar chiar și așa, nu va participa la protestul organizat pe 19 iunie în Piața Marii Adunări Naționale. În acest context, politicianul a enumerat mai multe reproșuri pe care le are față de Guvernul Gavriliță. ,,Eu am foarte … Articolul Slusari despre protestele din 19 iunie: Am foarte multe reproșuri la guvernarea actuală, dar ceea ce ne propun pentru duminică, nici pe departe nu este viața nouă cu grupările criminale vechi apare prima dată în Punctul pe i.