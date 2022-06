Admiterea 2022: Guvernul planifică să finanțeze 8 682 de locuri la studii în universități

11:40

România ar putea deveni o putere energetică în regiune (Analiză New York Times) România are șansa de a deveni o putere energetică în regiune datorită centralei nucleare de la Cernavodă, dar și zăcămintelor de gaze din Marea Neagră, se arată într-o analiză New York Times. Ceea ce descurajează însă investitorii ar fi sistemul de impozitare din România, care este foarte dur. Complexul nuclear de la Cernavodă a fost conceput în timpul regimului Ceaușescu. Acesta a vrut să izoleze România de influenț...