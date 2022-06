Curtea Constituțională a constat că salariul minim pe țară de 1 000 de lei lunar este neconstituțional

11:20

Zeci de polițiști sunt la această oră pe străzile Chișinăului în special pe traseele stabilite pentru deplasarea delegației franceze în frunte cu președintele Emmanuel Macron. Angajații IGP îndeamnă și participanții la traficul rutier în capitală să respecte regulile de circulație și avertizează că unitățile de transport care vor îngrădi accesul în timpul deplasări delegației vor ... Zeci de polițiști pe străzile Chișinăului – Angajații MAI au îngrădit parcările disponibile pe Bulevardul Ștefan cel Mare The post Zeci de polițiști pe străzile Chișinăului – Angajații MAI au îngrădit parcările disponibile pe Bulevardul Ștefan cel Mare appeared first on Politik.