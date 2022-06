The New York Times: Peste 300 de civili morți, descoperiți într-o groapă comună în Lugansk

Portalul The New York Times a publicat o fotografie cu groapa comună depistată în apropiere de orașul Lisiciansk, regiunea Lugansk a Ucrainei. Potrivit sursei, acolo se află cel puțin 300 de cadavre ale civililor uciși după invazia Rusiei. Russian forces are solidifying control in Sievierodonetsk, where civilian casualties are mounting and trenches have become graves for […] The post The New York Times: Peste 300 de civili morți, descoperiți într-o groapă comună în Lugansk appeared first on NewsMaker.

