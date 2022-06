Ucraina amenință că aruncă în aer „Podul lui Putin”, care face legătura între Crimeea și Rusia. Cum răspunde Moscova

14:40

Siguranța și securitatea banilor tăi sunt prioritare pentru maib. Pentru a-ți proteja tranzacțiile cu cardul maib în mediul online și a diminua riscul de fraudă, banca diversifică metodele de validare a cumpărăturilor prin 3D Secure: prin biometrie din aplicația mobilă maibank sau cu ajutorul codului unic primit prin SMS. De acum înainte, poți alege prin […]