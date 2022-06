Serghei Lavrov amenință Moldova: E clar că Occidentul încearcă să facă din Republica Moldova o a doua Ucraina

17:10

Le-a ajuns cuțitul la os! Fermierii amenință cu proteste după ce prim-ministra, Natalia Gavrilița și președinta, Maia Sandu, au refuzat întâlnirea cu reprezentanții Asociației Forța Fermierilor, iar în asemenea circumstanțe membrilor Asociației nu le rămâne decât să anunțe protest pe 21 iunie.Membrii Asociației mai precizează că evenimentul poate fi evitat dacă până pe 21 va exista un progres real în negocierile cu conducerea țării. „În campania electorală au fost foarte multe promisiuni față de producători agricoli. La aproape 11 luni distanță după alegeri parlamentare Asociația Forța Fermierilor constată cu mare regret că asistăm în continuare la atitudinea total neglijență față de un sector strategic, care reprezintă baza pentru aproape jumătate din exportul Moldovei, asigură peste o treime de locuri de muncă în țară și contribuie direct cu aproape 21 % la formarea Produsului Intern Brut. Zeci de mii de fermieri în prezent sunt ultima redută pentru menținerea satelor pe linia minimală de plutire”, spun aceștia.“Consiliul Asociației și în perioada înființării organizației și în 2 luni după înregistrare a depus mai multe eforturi în vederea negocierii cu autoritățile abilitate îmbunătățirea condițiilor de activitate pentru agricultorii mici și mijlocii. Pe fundalul creșterii vertiginoase a prețurilor la motorina, fertilizanții, pesticide, semințe etc. , precum și problemelor cu depozitarea și comercializarea producției agricole în condițiile monopolizării piețelor respective, noi am avut mai multe discuții cu ministru al agriculturii și industriei alimentare și președintele comisiei parlamentare de profil.Am prezentat conceptul nostru privind mecanismul de restituire a accizelor în valoarea deplină la motorina și compensarea parțială a costurilor fertilizantelor exclusiv pentru fermieri mici și mijlocii. Am solicitat majorarea subvențiilor pentru construcția depozitelor pentru păstrarea producției și pentru procesarea acestei, alocate doar la categoria nominalizată de agricultori. Am cerut deblocarea exportului grâului în condițiile când jucătorii mari de pe piața cerealelor în ultima perioada au importat cantități mari de grâu din Ucraina și practic au paralizat piața internă. Am propus urgent elaborarea altei Strategiei privind securitatea alimentară a țării cu măsuri concrete privind demonopolizarea piețelor agroalimentare, acordării sprijinului consistent pentru producătorii agricoli mici și mijlocii, industrializarea agriculturii la scară mică și extinderii semnificative a procurărilor producției agricole de către stat.Din păcate, dialogul nostru cu guvernare nu s-a soldat cu rezultat palpabil. Regulamentul de restituire parțială a accizelor prevede compensarea sumelor mizere. în situația când motorina la moment se procură cu aproape 31 lei per litru, compensarea la 2 procente din valoarea combustibilului este considerată de foarte mulți producători agricoli drept bătaie de joc și deja sunt foarte multe cazuri, când fermierii declară că vor refuza să depună dosarele pentru aceasta compensație, mai ales că și procedura este una extrem de birocratizată. Ministru agriculturii practic nu poate influența asupra deciziilor strategice privind dezvoltarea sectorului agroalimentar”, se arată în nota emisă de Asocație.