Duminică va fi suspendat traficul rutier în perimetrul Pieței Marii Adunări Naționale. Cum va circula transportul

12:00

Microsoft a anunțat că va renunța la celebrul browser Internet Explorer, la aproape 27 de ani după ce a apărut pe computerele desktop în 1995. Gigantul tehnologic a renunțat treptat la acest software îmbătrânit după 27 de ani de existență, pornind de la zero cu noul browser Edge în 2015, pentru a coincide cu lansarea […] The post După 27 de ani de activitate, Microsoft spune adio Internet Explorer appeared first on NewsMaker.