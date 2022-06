Parlamentul modifică legislația pentru a facilita confiscarea extinsă a averilor acumulate prin acte de corupție

14:15

Spre finele lunii mai numărul incendiilor de vegetație pare a se diminua în cele patru raioane unde activează pompierii si salvatorii DSE mun. Orhei, anunță un comunicat al DSE Orhei. Totuși cca 70 de hectare de vegetație au ars pe parcursul săptămânii precedente.Totodată în săptămâna precedentă pompierii și salvatorii din Orhei, Rezina, Telenești și Șoldănești ...The post DSE Orhei anunță că numărul incendiilor de vegetație a scăzut săptămâna trecută first appeared on Radio Orhei.