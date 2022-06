Sri Lanka mai are combustibil doar pentru cinci zile

18:30

"Până și Iisus a fost pus pe cruce!". Paul Pogba, atac direct la Manchester United după a doua plecare de pe Old Trafford Paul Pogba (29 de ani) a plecat de la Manchester United după 6 ani considerați dezamăgitori de către majoritatea suporterilor "diavolilor roșii". Campionul mondial are o istorie complicată cu gruparea de pe Old Trafford - a plecat gratis la Juventus în 2012 după un conflict cu Sir Alex Ferguson (80 de ani), s-a întors în 2016 pentru mai bine de 100 de milioane de euro, iar an...