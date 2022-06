Ex-directorul general al APP, Vladimir Baldovici, pus sub învinuire pentru abuz de serviciu și fals în acte publice

18:10

Franța și Moldova au inițiat un dialog bun în domeniul combaterii corupției, inclusiv în domeniul recuperării activelor furate. Cooperarea dintre cele două state în ultimul an a permis identificarea mai multor bunuri infracționale originare din Moldova pe teritoriul Franței. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă comune susținută […] The post Maia Sandu, după întrevederea cu Emmanuel Macron: „Guvernele țărilor noastre vor semna trei acorduri importante pentru R. Moldova” appeared first on NewsMaker.