Adrian Lebedinschi: Altă soluție, decât demisia PAS nu există!

11:40

Partidul de guvernare pierde tot mai mult din simpatiile alegătorilor. La alegerile locale din acest an, desfășurate în 29 mai și 12 iunie, Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat într-o singură localitate din cele 8 în care a participat. Este vorba de comuna Horodiște, raionul Rezina, în care a învins, din primul tur, actualul deputat [...] The post PAS a pierdut zgomotos alegerile locale din acest an. Candidații Maiei Sandu au câștigat o singură primărie din zece appeared first on politics.md.