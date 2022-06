Situația la frontieră, în ultimele 24 de ore: Câte ilegalități au fost depistate

19:00

US Open a anunțat decizia finală în privința rușilor și belarușilor Daniil Medvedev, noul lider al clasamentului ATP, îşi va putea apăra titlul la US Open (29 august - 11 septembrie), după ce organizatorii turneului de Grand Slam de la New York au decis să autorizeze participarea ruşilor şi belaruşilor la această competiţie, sub drapel neutru, în contextul invaziei din Ucraina, a anunţat Federaţia Americană de Tenis (USTA). "Federaţia americană de tenis va permite jucătorilor ruşi şi belaruşi să...