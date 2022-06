Maia Sandu, după întrevederea cu Emmanuel Macron: „Guvernele țărilor noastre vor semna trei acorduri importante pentru R. Moldova”

15:20

Radio Chișinău, parte a Radio România, va putea utiliza în denumirea sa toponimicul „Chișinău” pentru încă 10 ani. Decizia a fost luată de 26 consilieri municipali, din totalul de 51, din cadrul Consiliului Municipal Chișinău (CMC). Pentru această decizie au votat 10 consilieri din Platforma DA, 5 de la Partidul Acțiune și Solidaritate, 3 de la […] The post Radio Chișinău își va putea păstra denumirea pentru încă 10 ani appeared first on NewsMaker.