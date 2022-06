POLITIK LIVE // Igor Klipii, despre semnificația vizitei Președintelui Franței Emanuel Macron la Chișinău

15:00

Procurorii i-au înmânat citație soției mele și o invită la procuratură să o pună sub învinuire, după ce au oprit-o în trafic, pe drum, când mergea cu copiii la lecția de şah (probabil este filată non-stop). Este un caz fără precedent pentru Republica Moldova, când dorința de răfuială asupra oponentului politic o împinge pe Maia ... Ultima oră! Soția lui Igor Dodon este așteptată la procuratură "să o pună sub învinuire", anunță Igor Dodon