Trecerea în nefiinţă a marelui poet Mihai Eminescu a fost omagiată şi la Nisporeni, prin depunere de flori la bustul acestuia din scuarul Casei Naţionale

15:10

Sesiunea examenelor de absolvire a treptei gimnaziale și de bacalaureat sunt în plin proces de desfășurare. Astfel, au fost deja desfășurate examenele la limba și literatura română (pentru alolingvi), pe 6 iunie începând sesiunea de bază a examenelor de absolvire a treptei gimnaziale, iar pe data de 7 iunie fiind... The post ATENȚIE EXAMEN! Sesiunile de examene pentru absolvirea treptei gimnaziale și BAC se declară oficial deschise! Vezi câți elevi susțin examenul în Nisporeni appeared first on Portal de știri.