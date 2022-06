VIDEO/ Oportunitate exclusivă! Start vânzări în Safatwo – un nou complex rezidențial incomparabil în Dubai

14:50

Zilele acestea s-a discutat foarte mult despre numirea V. Dragalin in functia de procuror-sef al Procuraturii Anticoruptie. Dincolo de toate intrebarile pe care le pune societatea, mie mi-au aparut alte intrebari mult mai grave legate de procuratura, in general. Nu, nu am sa zic ca nu ma deranjeaza faptul ca candidata aleasa se cunostea cu …