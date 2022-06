Pedepse mai aspre pentru șoferii care încalcă legea

14:50

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a recepționat până pe data de 10 iunie, 497 de cereri privind plățile directe per cap de animal. Dintre acestea, 221 pentru bovine, 163 pentru ovine și 113 pentru caprine. Deja au fost autorizate primele 33 de cereri, în sumă de 13,7 milioane de lei.