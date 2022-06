Natalia Gavrilița și directorul general adjunct al Fondului Monetar Internațional, Kenji Okamura, au vizitat gimnaziul din localitatea Gura Bâcului

11:20

O companie din România, care prestează servicii de consultanță politică, și care a lucrat cu PDM și Vlad Plahotniuc, în prezent prestează servicii pentru PAS. Declarația a fost făcută de către bloggerul Ion Harghel la un post privat de televiziune. „PAS are cea mai mare fermă de trolli, eu nici în România nu am văzut … Articolul Bloggerul Ion Harghel: PAS are cea mai mare fermă de trolli, eu nici în România nu am văzut așa potențial apare prima dată în BreakingNews.