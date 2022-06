Un medic veterinar din Bălți, cercetat penal de CNA și procurorii anticorupție într-un dosar de abuz de serviciu

12:30

La ora actuală Maia Sandu n-are concurenți în eventuala sa luptă pentru cel de-al doilea mandat de președinte al țării, consideră bloggerul Ion Harghel. Conform spuselor bloggerului, Maia Sandu totuși nu are un contracandidat puternic, iar cu toate greșelile pe care le are președintele, are toate șansele să ia și al doilea mandat, în caz […]