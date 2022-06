Curs valutar 15 iunie 2022: Leul moldovenesc se depreciază în raport cu dolarul american

20:50

Președintele Comisiei parlamentare Securitate apărare și ordine publică, deputatul Lilian Carp oferă detalii privind noua Strategie a Securității Naționale. Într-o emisiune la POLITIK LIVE el a declarat că asupra proiectului lucrează un grup de lucru în cadrul instituției prezidențiale, iar schimbările vizează atât modul de funcționare a Armatei Naționale cât și reforma Serviciului de Informații ...