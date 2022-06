Programul vizitei la Chișinău a președintelui francez, Emmanuel Macron. Detaliile oferite de Președinție

09:50

Peste 15.000 de milionari sunt aşteptaţi să părăsească Rusia în acest an, deoarece cetăţenii bogaţi întorc spatele regimului lui Vladimir Putin după invazia din Ucraina, potrivit unei analize a datelor privind migraţia, citată de The Guardian. Aproximativ 15% din ruşii cu active pregătite în valoare de peste un milion de