Ziua alegerilor va fi sâmbătă, nu duminică. CEC vrea modificări la Codul electoral

Cancelarul german, Olaf Scholz, plănuieşte o vizită la Kiev alături de preşedintele francez, Emmanuel Macron, şi de premierul italian, Mario Draghi, transmite ziarul german Bild am Sonntag, potrivit News.ro. Publicația germană scrie că liderii doresc să se întâlnească cu preşedintele ucrainean, Vladimir Zelenski, înainte de Summitul G7. Vorbind anterior despre o potenţială călătorie la Kiev, […]