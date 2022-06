RM a creat și va lansa propriul satelit în spațiu; Ministrul Economiei: „Nu producem doar vin, lansăm și sateliți în spațiu”

13:30

Comedie de calitate! Detalii despre primul turneu de Stand Up din Republica Moldova În Republica Moldova nu a mai fost așa ceva! Zece cei mai buni comedianți de la Standupovka se pregătesc de bătălie! Primul turneu de Stand Up național va avea loc în perioada 18 iunie - 29 octombrie. „E pentru prima dată când niște băieți de aici, care de pe la Ungheni, care de la Trușeni, de la sud, regiunea transnistreană, ne-am unit într-o gașcă și am pornit prin țară cu Stand Up”, spune comediantul Vladislav...