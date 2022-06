ADR Centru a transmis Primăriei Ialoveni, documentația de proiect pentru “Reconstrucția punctului de dezinfectare a apei potabile de la instalația de pompare a apei potabile din or. Ialoveni”

Agenția de Dezvoltare Regională Centru a transmis ieri, 13 iunie, Primăriei orașului Ialoveni, documentația de proiect pentru “Reconstrucția punctului de dezinfectare a apei potabile de la instalația de pompare a apei potabile din or. Ialoveni”. Astfel, Autoritățile locale își propun să identifice surse financiare pentru realizarea acestui proiect, care va rezolva principala problemă a or. […] Post-ul ADR Centru a transmis Primăriei Ialoveni, documentația de proiect pentru “Reconstrucția punctului de dezinfectare a apei potabile de la instalația de pompare a apei potabile din or. Ialoveni” apare prima dată în Provincial.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Provincial