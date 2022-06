Proteste în România față de prețul mare al carburanților. Șoferii au blocat mai multe benzinării și se alimentează de 1 leu

14:50

Cele mai bune plaje din lume sunt cele care primesc certificarea Blue Flag (Steag Albastru). Certificarea se acordă în fiecare an, pe baza unor criterii stricte. România are 6, Ucraina ... Post-ul În plin război, Ucraina are 17 plaje steag albastru pe litoralul Mării Negre. România are doar 6 apare prima dată în Unica.md.