Ambasadorul SUA: Mă simt sigur în Moldova. Nu există o amenințare militară imediată

15:50

Real Madrid a anunțat oficial transferul lui Aurelien Tchouameni de la AS Monaco. Fotbalistul francez va semna un contract valabil pe următoarele șase sezoane, iar prezentarea oficială va avea loc pe 14 iunie. Campioana Spaniei a ajuns la un acord verbal cu AS Monaco pentru transferul internaționalului francez Aurelien Tchouameni (22 ani). Conform publicației The Athletic, mutarea …