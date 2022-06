Declarație: Pentru cel puțin doi miniștri bate clopot de demitere. Cel puțin

06:10

Nadejda Frunză-Șalaru, fost deputat în Sovietul Suprem al RSSM (n.r. – Parlamentul Republicii Moldova), este unica femeie din satul său natal – Rădenii Vechi, raionul Ungheni, care conduce tractorul, având acte-n regulă pentru aceasta, informează TRIBUNA. „Am învățat la Școala Profesională din Ungheni. În 1980 am ieșit la lucru, iar în 1985 – 1990 am fost deputat. Am […]