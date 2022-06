O delegație a Parlamentului European vine în Moldova

23:30

Rudele și prietenii au venit să-l felicite pe Ilia Nicolaevici Staev, locuitor al satului Congaz, cu ocazia împlinirii a 100 de ani. El este tatăl a 11 copii, bunicu a 34 de nepoți și 50 de strănepoți.Toată viața lui Ilia Staev a lucrat neobosit pentru a se asigura că familia sa trăiește în bunăstare și bucurie."Nu am fost niciodată la spital. Am lucrat toată viața pe cîmp, am fost paz