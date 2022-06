Forța Fermierilor anunță proteste pentru 21 iunie

09:00

Odată cu începerea vacanței de vară, copiii dispun de mai mult timp liber decât în perioada anului școlar. Vara, copiii mai des apar în stradă, traversează drumul, se plimbă cu bicicleta , trotineta, pleacă împreună cu părinții în călătorie cu automobilul. În context, Serviciul de patrulare al Inspectoratului de Poliție...