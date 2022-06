APP dorește continuarea proiectului Arena Chișinău, edificiu ridicat de PDM-ul lui Plahotniuc

15:00

Galina Dodon, soția ex-președintelui Republicii Moldova, a fost citată la Procuratură pentru a fi pusă sub învinuire, informează Telegraph.md "Procurorii i-au înmânat citație soției mele și o invită la procuratură să o pună sub învinuire, după ce au oprit-o în trafic, pe drum, când mergea cu copiii la lecția de şah (probabil este filată non-stop).