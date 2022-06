Partidul Renaștere-Возрождение se alătură campaniei „O viață nouă”, lansată de Partidul Comuniștilor

12:40

Republica Moldova va intra în recesiune în acest an. Sunt prognozele Băncii Mondiale expuse în raportul de vară „Perspective Economice Globale”. Se așteapta că economia țării noastre va scădea cu 0.4%, după o creștere de 14% anul trecut. Pentru anul viitor este prognozată o creștere de doar 2,7%, iar pentru anul 2024 – creștere de [...] The post Banca Mondială: Republica Moldova va intra în recesiune, în acest an appeared first on politics.md.