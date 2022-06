Din 1 iulie, călătoria cu troleibuzele și autobuzele din Chișinău va costa 6 lei

17:40

Renumitul colecționar, galerist și curator de artă contemporană și publicist Marat Gelman vine la Chișinău. În Republica Moldova, Gelman va susține trei lecții publice. Marat Gelman este originar din Chișinău. În Republica Moldova, el nu a fost de 35 de ani. Scopul vizitei este de a se familiariza cu arta contemporană moldovenească. Totodată, Gelman va […] The post În Moldova vine renumitul colecționar și galerist Marat Gelman. Va susține trei lecții publice appeared first on NewsMaker.