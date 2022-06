Detalii de la procurori: Galina Dodon, soția fostului președinte al R. Moldova Igor Dodon, și alte persoane, citate la Procuratura Anticorupție în vederea înaintării învinuirii și audierii în calitate de învinuiți în dosarul „Kuliok”

13:10

Primarul de Chișinău, Ion Ceban, susține că nu va semna autorizația pentru desfășurarea paradei LGBT, anunțată pentru 19 iunie în acest an. Ceban afirmă că își asumă în totalitate această decizie și că nu încalcă „dreptul nimănui”. „Parada LGBT, cine vrea, s-o organizeze fiecare acasă. Nu am semnat pentru desfășurarea paradei și nu voi semna...