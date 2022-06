Numărul persoanelor cu mai multe datorii a crescut, Veaceslav Ioniță

16:40

Parlamentul a votat numirea lui Alexandru Musteață în funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate pentru un mandat de 5 ani. Proiectul de decizie a fost susținut cu votul a 54 de deputați PAS. Tot astăzi, Alexandru Musteața a depus jurământul în fața corpului de deputați, transmite IPN.... The post SIS are un nou director appeared first on Portal de știri.