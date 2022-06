Directorul general adjunct al FMI, întrevedere cu Maia Sandu la Chișinău: Facem apel la comunitatea internațională să sprijine R. Moldova

19:00

Ministrul leton de externe, Edgars Rinkēvičs, a avut un mesaj pentru Rusia, cu ocazia Zilei Naționale. Mesajul a fost publicat pe contul său de Twitter, scrie defapt.ro. „Astăzi Rusia își sărbătorește Ziua Rusiei. Îi urez înfrângere în războiul agresiv împotriva Ucrainei, renunțarea la ambițiile imperiale și construirea unui stat modern, democratic și de drept”, a scris ministrul Letoniei. #Russia is marking its National, I wish defeat in the aggressive war against #Ukraine, abandoning imperial...