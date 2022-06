O mașină a Poliției de Frontieră – grav avariată! A derapat de pe traseu și a intrat într-un gard

11:10

Duminică, 12 iunie curent, are loc turul II al alegerilor locale noi în trei localități din țară: Glinjeni, raionul Fălești; Ghetlova, raionul Orhei și Zastînca, raionul Soroca. Sunt aleși primarii. UPDATE 1 Comisia Electorală Centrală anunță că procesul de votare în cele 3 localități din țară, unde are loc turul II al alegerilor locale noi pentru […]