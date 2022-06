Procesul de votare în cele trei localități s-a încheiat. Câţi alegători şi-au exercitat dreptul la vot

15:10

Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, anunță a pregătit la minister un plan de modernizare a Institutului Oncologic pentru care s-au găsit și resursele financiare necesare. Mai mult Nemerenco spune că nu înțelege cum s-a făcut, că ani de zile, în baza tehnico-materială a Institutului Oncologic nu s-a investit aproape nimic. „Instituția nu are un tomograf propriu, și nici RMN, mamografe performante, deține doar un singur aparat modern pentru radioterapie, și acela instalat anul acesta, nu are mașini suficiente de anestezie și nici de dializă pentru pacienții oncologici, și nu are foarte multe din cele necesare, încât nu e de mirare că pacienții au ajuns să aștepte cu lunile investigațiile, operațiile și tratamentele. Anume așa un mediu este propice încălcărilor și condiționalităților”, a scris aceasta pe Facebook. Reacția sa vine la câteva zile de la postarea jurnalistului Nicolae Roibu, despre experiența sa la acest spital.