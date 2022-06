Si-a pierdut ambele maini in timpul luptelor, dar este bucuros ca ramas in viata. Este povestea dureroasa a unui puscas marin, care a luptat in Mariupol - VIDEO

Si-a pierdut ambele maini in timpul luptelor, dar este bucuros ca ramas in viata. Este povestea dureroasa a unui puscas marin, care a luptat in Mariupol - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md