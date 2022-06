Volodin, despre eurodeputatul care propune înarmarea nucleară a Ucrainei: Să-și depună mandatul și să meargă la psihiatru

16:00

Fostul membru al Partidului Democrat din Moldova, bloggerul Ion Harghel, la care astăzi au avut loc percheziții, spune că nu are niciun statut în cadrul dosarului „Kuliok” și că „pentru suprimarea oricăror suspiciuni, benevol a predat ofițerilor de urmărire penală telefonul și calculatorul”. Harghel confirmă, pe pagina sa de Telegram, că în dimineața de 10 iunie, procurorii au efectuat […] The post Fostul membru PDM Ion Harghel rupe tăcerea despre perchezițiile procurorilor appeared first on NewsMaker.