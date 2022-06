Buletine de știri identice la Primul în Moldova, NTV și la două posturi ale GMG. Cum explică reprezentanții televiziunilor

11:20

Doi șoferi au fost răniți după ce un pod reabilitat acum doar jumătate de an s-a prăbușit în timp ce era traversat de mașini. S-a întâmplat joi, în județul Neamț al României. În același timp, o turmă de 20 de oi și-a găsit sfârșitul sub construcția distrusă, informează Digi24. 8 milioane de lei românești (circa 1,6 […]