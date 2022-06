Numar urias de fulgere in timpul unei furtuni puternice in Grecia. Vremea rea provoaca probleme si in Bulgaria - VIDEO

Numar urias de fulgere in timpul unei furtuni puternice in Grecia. Vremea rea provoaca probleme si in Bulgaria - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md